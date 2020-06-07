جونسون يضع خططا "لإعادة بناء بريطانيا" بعد كورونا

لندن - (د ب أ):

يعتزم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن يضع قريبًا خططًا لـ "إعادة بناء بريطانيا"' في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأنه يسعى لتخفيف قيود الإغلاق بسرعة لإنقاذ ملايين الوظائف.

وذكرت وكالة برس أسوسيشن أنه من المتوقع أن ينتهز رئيس الوزراء فرصة إلقاء خطاب رئيسي لإعادة إطلاق الأجندة المحلية للمحافظين بشكل فعال بعد أن تحول انتباه الحكومة إلى أزمة كوفيد-19، التي انخفضت خلالها شعبية الحزب في استطلاعات الرأي.

وسيترأس جونسون هذا الأسبوع اجتماعًا لمجلس الوزراء لإطلاعهم على الخطوات التالية لتخفيف الإغلاق لعدد من القطاعات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يونيو.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر اليوم الأحد أن رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن خطط لتخفيف القيود على حفلات الزفاف ومراسم الجنازات ابتداءً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى الإجراءات الممكنة لإعادة فتح مراكز تصفيف الشعر قبل 4 يوليو.

وأعلن داونينج ستريت ليلة السبت أن الكنائس وأماكن العبادة الأخرى من المقرر أن تفتح من اجل الصلوات الخاصة ابتداءً من 15 حزيران/يونيو.