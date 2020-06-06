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وزير الصحة الألماني يعرب عن قلقه بشأن التدافع الشديد خلال المظاهرات

11:59 م السبت 06 يونيو 2020
وزير الصحة الألماني يعرب عن قلقه بشأن التدافع الشديد خلال المظاهرات

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (د ب أ)

أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان، قلقه بشأن التزاحم الشديد في زمن كورونا خلال المظاهرات الأخيرة في ألمانيا، التي نظمت للاحتجاج على العنصرية في الولايات المتحدة.

وأعلن شبان مساء اليوم السبت، على موقع تويتر قائلا: "إن مكافحة العنصرية يحتاج إلى فعاليتنا المشتركة، في كل يوم".

واستدرك شبان قائلا: "غير ان تزاحم الناس في خضم جائحة كورونا أمر يقلقني"، مبينا بالقول إن من الضروري في هذا الصدد "الاحتفاظ بالمسافات اللازمة وارتداء قناع الفم والأنف ومراعاة الآخرين، لحماية أنفسنا والآخرين جميعا".

وكان عشرات الآلاف تظاهروا اليوم السبت في ألمانيا ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

وقد احتشد حوالي 15 ألف شخص في ميدان برلين ألكسندر بالعاصمة الألمانية وحدها، وتظاهر حوالي 25 ألف شخص في مدينة ميونخ.

ياتي ذلك على خلفية مقتل أحد السود في الولايات المتحدة حيث قتل شرطي أمريكي بوحشية جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي نهاية أيار/ مايو الماضي.

ينس شبان برلين ألمانيا مظاهرات

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