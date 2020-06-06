حركة الجهاد الفلسطينية تعلن وفاة أمينها العام السابق

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، وفاة أمينها العام السابق رمضان شلح، متأثرا بإصابته بمرض عضال.

وتوفى شلح عن 62 عاما بعد نحو عامين من تعرضه لتدهور حاد في صحته ودخوله في حالة غيبوبة خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام السابق لحركة الجهاد، وقال في بيان "إننا بفقدان الراحل نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة". كما أصدرت فصائل فلسطينية بيانات نعى للراحل.

وتولى شلح منصب الأمين العام للجهاد منذ عام 1995 وحتى 2018 حين أعلنت الحركة عن تدهور صحته، وانتخاب زياد النخالة أمينا عاما جديدا لها.