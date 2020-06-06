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إصابة أول رئيس دولة بفيروس "كورونا"

11:34 م السبت 06 يونيو 2020
إصابة أول رئيس دولة بفيروس "كورونا"

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف

أستانا - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي اليوم السبت، إصابة رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، بفيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19"، مضيفًا أنه يخضع حاليًا للعلاج في المستشفى.

وأوضح أوالي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن "توكاييف البالغ من العمر 67 عامًا يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرًا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، مضيفا أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".

وسجلت كازاخستان -حتى الآن- 12 ألفًا و511 إصابة بفيروس "كورونا"، و53 حالة وفاة. وكانت السلطات في كازاخستان خففت الشهر المنصرم إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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