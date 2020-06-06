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وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان القضايا الإقليمية

11:32 م السبت 06 يونيو 2020
وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان القضايا الإقليمية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (د ب أ)

تبادل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع نظيره المصري سامح شكري، وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وثمن عبد الله بن زايد الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها مصر والتي أثمرت عن "إعلان القاهرة"، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا.

وأكد عبدالله بن زايد أن دولة الامارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فورا وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، ودعا إلى استجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للمبادرة المصرية.

كما أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالبا بالحد من التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية.

وأشاد عبد الله بن زايد بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثمنا الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار و السلام في المنطقة.

عبدالله بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات سامح شكري إعلان القاهرة

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