رئيس وزراء بولندا يأمل في نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بلاده

وارسو - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيكي، عن أمله في أن تنقل الولايات المتحدة، قواتها التي يمكن أن تسحبها من ألمانيا لتتمركز في بلاده.

وقال مورافيكي في حديث لإذاعة "آر إم إف" البولندية اليوم السبت: "هذا الأمر سيقوي الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف مورافيكي أن هذا سيفيد في دعم الأمن في أوروبا بأسرها.

وذكر مورافيكي أن القرار النهائي بهذا الشأن يتخذه الرئيس دونالد ترامب، ولكنه يتوقع زيادة عدد الجنود الأمريكيين في بولندا، وبحسب معلوماته فإن حوالي 5000 جندي أمريكي يتمركزون حاليا في بولندا.

ويخطط الرئيس ترامب وفقا لتقارير إعلامية إلى تخفيض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بشكل كبير.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريرا يوم أمس الجمعة (بتوقيت أمريكا) استنادا إلى مسؤولين بالإدارة الأمريكية لم تسمهم يشير إلى أن ترامب أصدر أوامر إلى البنتاجون بتقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا وقوامها حاليا 34500 جندي بمقدار 9500 جندي في الوقت الحاضر.

بالإضافة إلى ذلك قال التقرير إن هناك سقفا أعلى للجنود الأمريكيين في الدول الحليفة مقداره 25 ألف جندي، يمكن أن يطبق أيضا على الوضع في ألمانيا.

وقال مورافيكي إنه لا يعتقد أن نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا سيضر بالعلاقة بين البلدين.

وأوضح رئيس الوزراء البولندي قائلا: "علاقتنا مع ألمانيا جيدة للغاية وأعتقد أن الألمان يفهمون أن الجغرافيا السياسية بحاجة إلى التغيير وأن الجزء الخاص بنا في التحالف عبر الأطلسي يحتاج إلى تعزيز".