ملك السويد يشيد بمكافحة مواطنيه لكورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

عاد ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، إلى ستوكهولم بعد ابتعاد عن العاصمة استمر شهورا بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19، ومنتهزا الفرصة للإشادة بالسويديين في مكافحتهم فيروس كورونا المستجد مساء اليوم السبت.

وقال الملك 74 عاما، متحدثا في اليوم الوطني السويدي، إن الكثيرين في المجتمع السويدي أظهروا "التزاما رائعا وبطوليا" خلال أزمة فيروس كورونا، وهو يدين لهم بسببه بوافر الشكر والامتنان .

ودعاهم إلى الاستمرار في المثابرة، وقال إنه يتعين على المواطنين أن يقضوا موسم الصيف مع الالتزام بالمسؤولية والتحلى بالحكمة.

وأقام الملك وزوجته الملكة سيلفيا في قصر شتنهامار، حوالي 120 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم، منذ مارس.