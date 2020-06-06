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الشرطة السويسرية توزع الأقنعة الطبية خلال احتجاج ضد العنصرية

10:53 م السبت 06 يونيو 2020
الشرطة السويسرية توزع الأقنعة الطبية خلال احتجاج ضد العنصرية

الشرطة السويسرية

فيينا - (د ب أ)

أظهر ضباط الشرطة السويسرية دعمهم لمظاهرة كبيرة تحمل اسم "بلاك لايفز ماتر" أو حياة السود مهمة، في بازل اليوم السبت عندما جثا بعضهم على ركبته تضامنا مع المحتجين.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون- إس دي ايه" بأن الشرطة قررت عدم تفريق الحشود التي بلغت حوالي 5000 شخص، وهو العدد يفوق بكثير الحد الأقصى الحالي للتجمعات البالغ 300 فرد لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد في المظاهرات.

ومع ذلك، وزع رجال الشرطة أقنعة الوجه ومنشورات عن التدابير الاحترازية.

وشهد الاحتجاج ضد التمييز وعنف الشرطة ضد السود، خطبا للعديد من النساء اللاتي وصفن للحشد ما يواجهن من العنصرية اليومية في سويسرا.

وقالت إحدى المتحدثات إن العنصرية مشكلة لا تقتصر على أمريكا وحدها.

الشرطة السويسرية فيينا العنصرية سويسرا

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