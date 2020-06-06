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انخفاض عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كورونا في إيطاليا

10:23 م السبت 06 يونيو 2020
انخفاض عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كورونا في إيطاليا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا، 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بانخفاض عن 518 حالة تم تسجيلها أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم.

وانخفضت الوفيات اليومية من أمس الجمعة 85 إلى 72، وتم تسجيل 33846 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في أوخر فبراير.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 234801 تعافى منها 165078، ويمكن للإيطاليين حاليا السفر مجددا داخل البلاد.

فيروس كورونا إيطاليا كوفيد 19

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