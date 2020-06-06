الجبير يبحث مع وزير الدولة الألماني العلاقات الثنائية ومستجدات كورونا
الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال تطرق إلى استعراض أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.
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