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الجبير يبحث مع وزير الدولة الألماني العلاقات الثنائية ومستجدات كورونا

10:18 م السبت 06 يونيو 2020
الجبير يبحث مع وزير الدولة الألماني العلاقات الثنائية ومستجدات كورونا

وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال تطرق إلى استعراض أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

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