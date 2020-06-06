أوبك توافق على تعيين أمير زماني نيا ممثلا لإيران لدى المنظمة
واشنطن - (د ب أ)
ذكرت خدمة "شانا" الإخبارية التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وافقت على تعيين أمير حسين زماني نيا، اليوم السبت، ليمثل إيران في اجتماعات المنظمة.
وكان زماني نيا قد تم تعيينه ممثلا مؤقتا لإيران الشهر الماضي، عقب وفاة حسين كاظم بور أردبيلي، الشهر الماضي، وفق وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .
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