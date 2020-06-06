متحف برادو بمدريد يستقبل الزوار مجددا بعد إغلاق ثلاثة أشهر بسبب كورونا

مدريد - (د ب أ)

فتح متحف برادو الشهير بالعاصمة الإسبانية مدريد، أبوابه مجددا اليوم السبت، أمام الزوار بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق القسري خلال جائحة كورونا.

وسيعاد افتتاح ثلث مساحة العرض مبدئيا أمام زوار المتحف، الذي يضم أحد أهم المجموعات الفنية في العالم، وسيقتصر عدد الزوار على 1800 في كل مرة.

وتضم صالة العرض 250 عملا، من بينها أعمال فرا أنجيليكو وروجيه فان دير فايدن وفرانشيسكو جويا وبيتر بول روبنز.

ويعد برادو أحد أكبر المتاحف الفنية وأبرزها في العالم حيث تضم قاعاته أكثر من 8600 من اللوحات والرسومات والمطبوعات وما يصل إلى 700 تمثال .