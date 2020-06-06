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سوريا تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 125 حالة

09:57 م السبت 06 يونيو 2020
سوريا تسجل إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 125 حالة

فيروس كورونا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لشخص قادم من الأردن يعمل سائقا بين دمشق وعمان.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص يعمل سائقا على خط سورية–الأردن، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 125 إصابة".

وأشارت الوزارة إلى تعافي خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 125 إصابة، شفيت منها 58 إصابة، في حين توفيت 6 حالات.

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة السورية سوريا

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