موريتانيا تسجل 6 حالات وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، عن تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وقال المدير العام للصحة بموريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط: "تم تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل العدد الاجمالي للمصابين إلى 947، ووفاة 6 أشخاص لترتفع الوفيات إلى 49".

وأضاف ولد الزخاف أنه تم كذلك اليوم تسجيل تعافي 35 مصابا بالفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 104.

وفي غضون ذلك، استقبلت موريتانيا أكثر من 300 مواطن كانوا عالقين في إسبانيا وتونس والمغرب، حيث وصلوا إلى مطار نواكشوط الدولي المغلق منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.