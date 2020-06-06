الإمارات: تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 724 حالة
أبو ظبي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 626 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 38 ألفا و268 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 275 حالة، مشيرة إلى أن هناك 724 حالة تماثلت للشفاء من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 21 ألفا و61 حالة.
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