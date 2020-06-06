نشوب حريق كبير في محيط سجن سياسي بالعاصمة الإيرانية طهران
طهران - (أ ش أ):
اندلع حريق ضخم اليوم السبت في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" المخصص للسجناء السياسيين بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن النار أتت على مساحة واسعة من المنطقة المحيطة بالسجن.
جدير بالذكر أنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ويطلق على السجن "جامعة إيفين" نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين المسجونين فيه.
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