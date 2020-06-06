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موسكو: "إعلان القاهرة" حول التسوية الليبية أساس جاد لبدء عملية سياسية

09:21 م السبت 06 يونيو 2020
موسكو: "إعلان القاهرة" حول التسوية الليبية أساس جاد لبدء عملية سياسية

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن موسكو تعتبر مبادرة القاهرة حول ليبيا أساسا لبدء عملية سياسية جادة.

وقال بوحدانوف، في تصريحاته لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "نرحب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعتبرها أساسا جيدا لبدء عملية سياسية جادة. والمبادرة تتحدث حول ذلك بشكل مفصل".

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