وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ400 ألف وفاة

وكالات

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حاجز الـ400 ألف حالة وفاة، حول العالم، وفقًا لإحصاء موقع "ورلدميتر" المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس، حيث بلغت الأعداد ٤٠٠١٤٣ وفاة.

وتخطت إصابات الفيروسات التاجية حول العالم حاجز الـ٦.٩ مليون إصابة حول العالم.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تضررًا من الوباء، حيث سجلت وحدها أكثر من ١.٩٧ مليون إصابة واقتربت من كسر حاجز المليونين، فيما سجلت أكثر من ١١١ ألفا وفاو جراء الوباء، يليها البرازيل وروسيا وإسبانيا على التوالي.