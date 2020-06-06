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الجزائر ترحب بتوافق "أوبك بلس" لتمديد خفض إنتاج النفط

09:09 م السبت 06 يونيو 2020
الجزائر ترحب بتوافق "أوبك بلس" لتمديد خفض إنتاج النفط

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب

الجزائر - (د ب أ)

رحب محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقرار دول مجموعة "أوبك بلس" في اجتماعها الافتراضي عبر الفيديو كونفرانس اليوم السبت، لتمديد خفض إنتاج 6ر9 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد خلال تموز المقبل.

وأشاد عرقاب، في حديث للتلفزيون الجزائري الحكومي بالتزام دول أوبك بلس بقرار خفض الإنتاج،الذي يستهدف امتصاص الفائض من الإنتاج بما يجعل الأسعار تستجيب لتوازن الطلب والعرض.

كما كشف عرقاب عن أن دول أوبك بلس ستجتمع مرة كل شهر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتقييم الاتفاق المذكور ودراسة تطورات السوق النفطية.

وكانت دول أوبك بلس اتفقت في 12 أبريل الماضي، على تخفيض الانتاج بمعدل 7ر9 مليون برميل يوميا لشهرين بداية من الأول من مايو حتى نهاية يونيو الجاري، على أن يتراجع هذا التخفيض إلى 7ر7 مليون برميل يوميا ما بين يوليو وديسمبر المقبلين.

محمد عرقاب الجزائر النفط منظمة أوبك

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