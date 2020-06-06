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في أستراليا.. مواطن يقاطع خطاب رئيس الوزراء ويطلب منه والصحفيين الابتعاد عن عشب حديقته

09:07 م السبت 06 يونيو 2020
في أستراليا.. مواطن يقاطع خطاب رئيس الوزراء ويطلب منه والصحفيين الابتعاد عن عشب حديقته

سكوت موريسون

وكالات:
طالب رجل، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والطاقم الإعلامي الذي كان يغطي كلمة الأخير، مغادرة حديقته، حيث كانوا يقفون.
وكان موريسون في بلدة جونجون بولاية نيو ساوث ويلز ليعلن أن حكومته تسعى لإنقاذ قطاع البناء السكني الذي يمثل شريان الحياة في المنطقة من الانكماش الذي سببه وباء كورونا. وقدم خلال الكلمة تقديم منح بقيمة 25000 دولار أسترالي لمن يرغبون في بناء منازل جديدة أو تجديد المساكن القائمة.
وظهر في الفيديو صياح الرجل من أمام باب منزله، مطالبا الصحفيين عدم المشي على العشب، وقال مشيراً إليه "مرحبا جميعاً، لقد قمت بإعادة زرع العشب مؤخراً، فرجاءً ابتعدوا عنه".
وتوجه موريسون إلى الصحفين وطالبهم بالابتعاد عن حديقة الرجل قبل أن يواصل مؤتمره الصحفي.

سكوت موريسون أستراليا ولاية نيو ساوث بلدة جونجون

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