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48 مصابا في أحداث المواجهات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية

08:33 م السبت 06 يونيو 2020
48 مصابا في أحداث المواجهات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية

احتجاجات لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أحداث العنف والمواجهات التي وقعت بوسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال المظاهرات التي اندلعت اليوم، أسفرت عن وقوع 48 جريحا، مشيرا إلى أن 11 مصابا منهم استدعت حالتهم النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، في حين تم إسعاف 37 شخصا في الأماكن التي تعرضوا فيها للإصابات.
وكانت التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية ظهر اليوم احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، قد تخللتها بعض المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، حيث استخدم المحتجون الحجارة والزجاجات في رشق قوات الأمن ومكافحة الشغب والتي ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ذات قوة الضغط الكبيرة لحمل المتظاهرين على التفرق.
وتمكنت القوى الأمنية مدعومة من قوات الجيش، من إخلاء وسط بيروت وساحات التظاهر بها، من كافة المتظاهرين والمحتجين، بعد أعمال شغب ومواجهات وكر وفر لم يستغرق وقتا طويلا، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب تجمعات المتظاهرين وأطلقت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع على نحو حال دون تمدد المواجهات ودفع المتظاهرين إلى التشتت والتفرق.

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احتجاجات لبنان بيروت الصليب الأحمر اللبناني

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