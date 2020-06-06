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السعودية ترحب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

07:45 م السبت 06 يونيو 2020
السعودية ترحب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

السعودية

وكالات:

رحّبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وأكدت تأييدها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو، وفق المبادرة التي تضمنها "إعلان القاهرة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.

وانطلاقاً من سياسة المملكة الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية وحمايتها من التدخلات الخارجية وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح وحل الأزمات سياسياً وعدم جدوى محاولات حلها عسكرياً، فإنها تحث جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

الأزمة الليبية السيسي السعودية ليبيا

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