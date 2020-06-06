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أمين عام الجامعة العربية يثمن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية

07:38 م السبت 06 يونيو 2020
أمين عام الجامعة العربية يثمن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد .

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الى إستكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وإستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وجدد المصدر - بهذه المناسبة - موقف الجامعة العربية المرتكز علي ضرورة الوصول الي تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.

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