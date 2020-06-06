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إصابات كورونا بالجزائر تكسر حاجز الـ 10 آلاف شخص و698 حالة وفاة

07:23 م السبت 06 يونيو 2020
إصابات كورونا بالجزائر تكسر حاجز الـ 10 آلاف شخص و698 حالة وفاة

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر - (أ ش ):
أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 10 آلاف و50 حالة إصابة، و698 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه جرى تسجيل 115 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6631 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.

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