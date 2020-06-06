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الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

07:22 م السبت 06 يونيو 2020
الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

عمان - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ بدء الوباء إلى 795.

وتوزعت الاصابات وفق الموجز الاعلامي الصادر عن الوزارة ، بواقع 9 اصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم 3 أردنيين، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما سجلت الوزارة 15 حالة شفاء، منها 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 4090 فحصاً مخبريّاً، ما يرفع العدد الاجمالي للفحوصات التي أجريت حتى الآن الى 217905 فحوصات.

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