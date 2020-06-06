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الجزائر تسجل 8 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا

06:58 م السبت 06 يونيو 2020
الجزائر تسجل 8 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)

عاودت الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت، عن تسجيل 115 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 ساعة الماضية، بزيادة 11 إصابة عن اليوم السابق.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 10050 حالة، موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن فورار، عن تسجيل 8 وفيات جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 698 حالة.

كما كشف فورار عن تماثل 178 مريضا للشفاء، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 6631، فيما يتواجد 24 مريضا في العناية المركزة.

وتستعد الجزائر غدا الأحد لرفع المزيد من القيود على الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

فيروس كورونا كوفيد-19 الجزائر

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