كندا تسجل 678 حالة إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة
تورنتو - (د ب أ)
سجلت كندا، إجمالي 95 ألفا و947 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في كندا حتى اليوم، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت.
ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا 7778، بينما تعافى 53 ألفا و 74 مريضا من كوفيد- 19، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. ومر حوالي 18 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في كندا.
وسجلت كندا 678 حالة إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة.
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