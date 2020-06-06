الحكومة العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع

بغداد - (د ب أ)

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم السبت المقبل، مع تشديد التطبيق بصورة دقيقة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت اليوم تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11098 حالة، غالبيتها في بغداد، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 318 حالة وفاة.