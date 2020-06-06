المسماري: الجيش الليبي يشن هجوما مضادا في منطقة الهيشة شرق مصراتة

طرابلس - (د ب أ)



قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي،اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن قوات الجيش تشن هجومًا مضادًّا على قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة الهيشة شرق مصراتة، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأشار المسماري في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن ذلك جاء بعد "سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلاتنا الحربية، التى ما زالت تقدم غطاءً جويًّا كثيفًا، وفي الدعم الناري للقوات البرية حتى الساعة".

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، إفشال محاولة قوات الوفاق الهجوم على مدينة سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش أفشلت محاولة التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق المدعوم من تُركياً؛ للهجوم على مدينة سرت مؤكدة أن قوات الجيش قامت بالهجوم على قوات الوفاق ومطاردتهم بعد أن كبدتهم خسائر كبيرةً في العتاد والأرواح.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطيةٍ جوية من قبل السلاح الجوي.