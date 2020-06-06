أفغانستان: مقتل 3 أشخاص إثر أطلاق الشرطة الإيرانية النار على مركبة لمهاجرين

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، أن قوات شرطة إيرانية في محافظة يزد بوسط البلاد أطلقت النار على مركبة تقل مهاجرين أفغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في حادث أثار غضب الأفغان.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة أربعة أشخاص، وأفادت الحكومة الأفغانية في البداية بأنه "حادث سيارة"، بعد اندلاع النيران في السيارة بعد إطلاق النار عليها.

وانتشرت أمس الأول الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأفغانية على نطاق واسع لقطات لسيارة مشتعلة ومهاجر أفغاني نجا على ما يبدو من الحادث ويطلب الماء، قائلا "اعطوني شيئا من الماء، إني أحترق".

ولاقت عبارة المهاجر: "اعطوني شيئا من الماء، إني أحترق" انتشارا واسعا في أفغانستان، وانتقد الكثيرون الحادث.