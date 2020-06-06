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كينيا تحظر التجمعات العامة لمدة 30 يوما للحد من انتشار كورونا

05:33 م السبت 06 يونيو 2020
كينيا تحظر التجمعات العامة لمدة 30 يوما للحد من انتشار كورونا

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

نيروبي - (د ب أ)

مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الحظر المفروض على التجمعات العامة لمدة 30 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع دخول العاصمة نيروبي ومقاطعتي مومباسا ومانديرا والخروج منها لفترة مماثلة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وقال كينياتا اليوم السبت في خطاب متلفز "بسبب الطبيعة المتحورة للمرض على مستوى العالم، تم تمديد قيود السفر الدولية بموجب هذا القرار".

وأضاف أنه سيتم تطبيق حظر تجوال ليلي على مستوى البلاد لمدة 30 يوما أخرى وستفتح المدارس التي أغلقت في مارس في الأول من سبتمبر.

ورفعت الحكومة القيود التي كانت سارية في مقاطعتي كيليفي وكوالي. وبدأ فرض القيود على التنقل، بما في ذلك جميع الطرق البرية والسكك الحديدية والسفر جوا في العاصمة الكينية وثلاث مناطق أخرى في السادس من أبريل.

أوهورو كينياتا كينيا فيروس كورونا كوفيد 19

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