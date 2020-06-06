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رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

05:27 م السبت 06 يونيو 2020
رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):
رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم السبت، بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.
وأكد السلمي، أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
ودعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار.
وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي.

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