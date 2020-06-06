موريتانيا تتسلم مساعدة إماراتية لمواجهة كورونا

نواكشوط- (أ ش أ):

تسلم وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير ولد حامد اليوم، السبت، بمطار نواكشوط الدولي - أم التونسي- مساعدة طبية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الحكومة الموريتانية في محاربة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الموريتاني في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية إنه حضر لاستلام هذا العون السخي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مما يؤكد مواكبة دولة الإمارات لجهود موريتانيا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذه المساعدات تتكون من مواد طبية كانت البلاد بحاجة إليها وقد جاءت في وقتها المناسب الأمر الذي يبرهن على جودة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وسجلت موريتانيا يوم الجمعة 99 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 883 إصابة مؤكدة.

ووصل عدد المتعافين إلى 69 شخصا وعدد المتوفين إلى 41 شخصا.