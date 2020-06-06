أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الفاتيكان يعلن عدم تسجيل إصابات أخرى بفيروس كورونا

04:46 م السبت 06 يونيو 2020
الفاتيكان يعلن عدم تسجيل إصابات أخرى بفيروس كورونا

الفاتيكان

روما- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحبر الأعظم ماتيو بروني اليوم السبت أنه لم يسجل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل الفاتيكان.

وقال بروني في بيان إن آخر شخص كان لايزال يعالج كحالة إيجابية جاءت نتيجة "اختباراته سلبية لكوفيد-19 صباح اليوم".

وأضاف: "وحتى اليوم، لا يوجد حالات إيجابية.. بين أفراد الحبر الأعظم بدولة مدينة الفاتيكان".

وبلغ أقصى عدد للإصابات بفيروس كورونا في الفاتيكان 12 حالة في أوائل مايو. ولم يتم تسجيل وفيات.

وفرض الفاتيكان إجراءات إغلاق من مارس إلى مايو، على غرار ما حدث في إيطاليا.

وخلال تلك الفترة، جرى غلق ساحة سانت بطرس والكاتدرائية ومتاحف الفاتيكان وتوقف بابا الفاتيكان عن المشاركة في الفعاليات العامة.

الفاتيكان فيروس كورونا كوفيد 191

الخبر التالى:

موريتانيا تتسلم مساعدة إماراتية لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا