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وزير الصحة النمساوي يستبعد حدوث موجة ثانية من وباء كورونا ببلاده

04:26 م السبت 06 يونيو 2020
وزير الصحة النمساوي يستبعد حدوث موجة ثانية من وباء كورونا ببلاده

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

استبعد وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في النمسا، مشيرا إلى تفاؤله الشديد بالجهود التي تم بذلها للسيطرة على الجائحة في البلاد.

وقال انشوبير - في تصريح اليوم السبت - "يجب أن تؤخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالوقاية من الوباء على محمل الجد".. لافتا الى وجود عدد كبير من الفئات معرض لمخاطر الإصابة بالفيروس بشكل كبير.

ولفت الوزير النمساوي إلى إقبال البلاد على المزيد من خطوات الانفتاح عقب العطلة الصيفية.. متوقعا أن تعود الحياة اليومية إلى طبيعتها مرة أخرى في المدارس والجامعات بحلول الخريف المقبل.

وأشار أنشوبير إلى ضرورة التركيز على الدروس المستفادة من حالات العدوى التي حدثت مؤخرا في مراكز توزيع البريد.. لافتا إلى أن ظهور حالات إصابة جديدة يجب أن يتم مواجهتها برد فعل سريع وحاسم.. معتبرا أن المشكلة الرئيسية في البلاد حاليا هي فقد الوظائف وارتفاع معدلات البطالة.

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