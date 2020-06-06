مظاهرة أمام البرلمان البريطاني ضد العنصرية

لندن- (بي بي سي):

خرج المئات اليوم للاحتجاج ضد العنصرية خارج البرلمان في لندن.

ورفعت لافتات منددة بمقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي قتل تحت ركبة شرطي أبيض، وأثار مقتله احتجاجات ضد العنصرية في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.

ولم يستجب المتظاهرون لمناشدة من الحكومة بعدم التجمع في مجموعات كبيرة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وطلب المنظمون من المتظاهرين الاحتفاظ بمسافة مترين عن بعضهم البعض وارتداء الكمامات.