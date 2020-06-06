الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى موريتانيا لدعمها في مكافحة كورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت دولة الإمارات اليوم السبت طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (و ا م) عن سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم المهيري قوله" إن تقديم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا لدعم جهودها الدؤوبة في مكافحة كورونا يأتي في إطار التعاون والتضامن العالمي للحد من انتشار الوباء، والعمل معا للتغلب على هذه الظروف الصعبة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل تكون فيه الصحة العامة أولوية للمجتمع الدولي".

وأرسلت الإمارات في أبريل الماضي طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 730 طنا من المساعدات إلى أكثر من 64 دولة، استفاد منها نحو 730 ألفا من العاملين في المجال الصحي.