أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى موريتانيا لدعمها في مكافحة كورونا

03:36 م السبت 06 يونيو 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى موريتانيا لدعمها في مكافحة كورونا

مساعدات طبية

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت دولة الإمارات اليوم السبت طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (و ا م) عن سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم المهيري قوله" إن تقديم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا لدعم جهودها الدؤوبة في مكافحة كورونا يأتي في إطار التعاون والتضامن العالمي للحد من انتشار الوباء، والعمل معا للتغلب على هذه الظروف الصعبة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل تكون فيه الصحة العامة أولوية للمجتمع الدولي".

وأرسلت الإمارات في أبريل الماضي طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 730 طنا من المساعدات إلى أكثر من 64 دولة، استفاد منها نحو 730 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

هذا المحتوى من

مساعدات طبية مكافحة كورونا الإمارات موريتانيا

الخبر التالى:

الهند والصين تجريان محادثات عسكرية رفيعة المستوى لحل نزاعهما الحدودي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كورونا