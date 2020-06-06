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بينهم وزير الخارجية..البرلمان العراقي يوافق على مُرشحين بحكومة الكاظمي

03:27 م السبت 06 يونيو 2020
بينهم وزير الخارجية..البرلمان العراقي يوافق على مُرشحين بحكومة الكاظمي

البرلمان العراقي

بغداد- (د ب أ):

وافق البرلمان العراقي، السبت، على المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة في الحكومة الحالية بحضور 247 نائبا.

وتضمنت قائمة المرشحين الجدد احسان عبد الجبار وزيرا للنفط وفؤاد حسين للخارجية ، وايفان فائق للهجرة والمهجرين ، ومحمد كريم للزراعة ، وعلاء أحمد للتجارة ، وحسن ناظم للثقافة والسياحة والآثار ، وسالار عبد الستار للعدل.

وخول البرلمان العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستحداث حقيبة جديدة للدولة تسند إلى المكون التركماني.

وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة .

وعد رئيس الحكومة العراقية ، في تصريحات أمام البرلمان العراقي استكمال التشكيلة الوزارية بانه "دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري".

وتأتي جلسة استكمال التشكيلة الوزارية اليوم بعد مرور شهر كامل على تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي .

برلمان العراق حكومة العراق مصطفى الكاظمي

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