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وزيرة الداخلية البريطانية تدعو إلى عدم التظاهر ضد العنصرية في ظل أزمة كورونا

03:27 م السبت 06 يونيو 2020
وزيرة الداخلية البريطانية تدعو إلى عدم التظاهر ضد العنصرية في ظل أزمة كورونا

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل

لندن – (أ ش أ):

حثت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم السبت، المحتجين في بريطانيا بعدم الاحتشاد والتجمع للمشاركة في التظاهرات ضد العنصرية، والتي تُعرف باسم "حياة السود مهمة"، أثناء مكافحة البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت باتيل: "نحن نواجه جائحة صحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفيروس كورونا هو فيروس قاتل، وبالطبع أقول لهؤلاء من يريدون الاحتجاج: أرجوكم لا تحتجوا".

وشددت باتيل أيضا في تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- "يجب أن نعطي الأولوية للصحة العامة في هذا الوقت بالأخص".

يذكر أن بريطانيا شهدت بعض المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات ضد العنصرية في محيط السفارة الأمريكية بلندن وذلك تضامنا مع الاحتجاجات المتزامنة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية التي اندلعت على خلفية قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن أسود يُدعى جورج فلويد أثناء اعتقاله في مدينة مينابوليس الأمريكية.

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وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التظاهر ضد العنصرية جورج فلويد

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