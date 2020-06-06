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السعودية: 34 وفاة و3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:09 م السبت 06 يونيو 2020
السعودية: 34 وفاة و3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 676 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 98869 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1175 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791.

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