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الكويت تسجل 10 وفيات و487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:30 م السبت 06 يونيو 2020
الكويت تسجل 10 وفيات و487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفيات كورونا ــ صورة ارشيفية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 254 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 487 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31,131 حالة.

ولفت إلى أن 180 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق السبت أن 1005 إصابات تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 19282 .

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