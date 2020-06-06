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ترامب: تجاوزنا أسوأ مراحل كورونا وكل قراراتنا كانت صحيحة

01:36 م السبت 06 يونيو 2020
ترامب: تجاوزنا أسوأ مراحل كورونا وكل قراراتنا كانت صحيحة

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تجاوزت أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا المستجد، مدافعا عن كيفية تعامل إدارته مع الوباء.

وصرح ترامب أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة أمام البيت الأبيض: "لدينا أقوى اقتصاد في تاريخ العالم، وذلك أتاح لنا تجاوز هذه الجائحة المروعة وهي قد انتهت غالبا، وأعتقد أننا نتعامل معها بشكل جيد في الواقع".

وتابع الرئيس الأمريكي متحدثا عن الجائحة التي أودت بأرواح أكثر من 108 آلاف من سكان بلاده: "اتخذنا جميع القرارات على نحو صحيح.. قمنا بخطوة كبيرة نحو العودة (إلى وضع ما كان قبل تفشي الفيروس)".

ولفت ترامب إلى إحراز "تقدم هائل" في سبيل تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، قائلا إن مليوني جرعة من اللقاح جاهزة للاستعمال بعد انتهاء اختباراته.

وشدد على أنه يتوقع "نموا اقتصاديا غير مسبوق" في الولايات المتحدة خلال العام القادم، معربا عن تأييده لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى.

وأكد ترامب أنه ينوي "إعادة فتح البلاد"، مضيفا أنه لا يفهم سبب إصرار حكام بعض الولايات على إبقاء القيود الصحية فيها.

وأقر بأن إلغاء الإجراءات التقييدية قد يؤدي إلى "إعادة اشتعال نيران الجائحة"، متعهدا بـ"إطفائها على وجه السرعة".

ودعا ترامب إلى تغيير استراتيجية محاربة كورونا في الولايات المتحدة، قائلا: أفضل استراتيجية للمضي قدما في ضمان صحة مواطنينا تكمن في تركيز الموارد على حماية الفئات الأكثر تعرضا للخطر، مثل المسنين ونزلاء دور الرعاية، مع السماح للأمريكيين الشباب والأصحاء بالعودة إلى العمل فورا".

دونالد ترامب فيروس كورونا البيت الأبيض الولايات المتحدة

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