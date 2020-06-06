سانا: جرحى بتفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا
وكالات:
أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم السبت، بوقوع إصابات بانفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي البلاد.
من جهتهم، أشار ناشطون سوريون إلى سقوط 10 جرحى في حصيلة أولية للانفجار.
يأتي ذلك بعد أن انفجرت أمس سيارة أجرة مفخخة في رأس العين، التي تنتشر فيها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية.
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