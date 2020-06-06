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عُمان تسجل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:05 م السبت 06 يونيو 2020
عُمان تسجل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إن الإصابات تشمل 239 حالة لعمانيين، و 691 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3451، لافتة إلى تسجيل72 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا عُمان العزل الصحي

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