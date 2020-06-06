غلق مداخل وسط البصرة بالعراق بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا

بغداد- (أ ش أ):

أغلقت القوات الأمنية العراقية مداخل وسط مدينة البصرة، اليوم السبت، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وفرضت حظراً شاملاً على حركة المركبات والمواطنين.

وذكرت مصادر أمنية - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن قرار الغلق جاء لإجراء الفحوصات الطبية الميدانية المتبعة من صحة البصرة بعد حصيلة الإصابات المرتفعة أمس الجمعة، حيث سجلت البصرة أمس 96 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم عن وفاة مواطن إثر إصابته بكورونا، ويبلغ من العمر 52 عاما ، كما وصل عدد المصابين في المحافظة إلى 100 حالة، في حين تم تسجيل 47 إصابة جدية بفيروس كورونا بمحافظة النجف.