بريطانيا: إصابات كورونا 284 ألفا و734 والوفيات 40 ألفا و344
لندن- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 284,734، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 40,344، فيما تعافى 1228 . وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.
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