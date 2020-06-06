أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بريطانيا: إصابات كورونا 284 ألفا و734 والوفيات 40 ألفا و344

12:45 م السبت 06 يونيو 2020
بريطانيا: إصابات كورونا 284 ألفا و734 والوفيات 40 ألفا و344

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 284,734، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 40,344، فيما تعافى 1228 . وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.

بريطانيا فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

الصين تدعو لتعزيز الدعم الدولي لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الأعلى للإعلام" يقرر منع 5 "إعلاميات وفنانات" من الظهور لمدة عام على وسائل الإعلام