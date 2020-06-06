الفلبين تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الحالات يصل 21 ألفا و340 حالة

مانيلا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 350 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 21 ألفا و340 حالة.

ونقلت صحيفة فيلستار الفلبينية، عن الوزارة تأكيدها في بيان، اليوم السبت - إن 111 مريضا تماثلوا للشفاء من المرض ليبلغ مجمل المتعافين 4 آلاف و441 حالة، فيما توفي 7 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 994 حالة.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.