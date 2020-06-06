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السيستاني يناشد العراقيين: ندعوكم لمزيد من الحيطة والحذر من كورونا

11:09 ص السبت 06 يونيو 2020
السيستاني يناشد العراقيين: ندعوكم لمزيد من الحيطة والحذر من كورونا

علي السيستاني

النجف (العراق)- (د ب أ):

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، السبت، العراقيين إلى الحيطة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال مكتب المرجع الديني الأعلى في رسالة إلى العراقيين بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا: "في هذه الأيام الصعبة حيث تزداد أعداد المصابين بوباء كورونا في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة ولا سيما في بغداد نتوجّه إليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم إلى مزيد من الحيطة والحذر".

وأكد على ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية كتجنب التلامس مع الآخرين، والاحتفاظ بمسافة معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين بالمواد المنظفة أو تعقيمهما.

وأضاف أن "الالتزام الصارم بهذه الإجراءات ونحوها، يساهم بشكل فاعل في الحدّ من انتشار هذا الوباء وتقليل عدد الإصابات به".

وأشاد المكتب بدور الكوادر الطبية والتمريضية في علاج المصابين والعناية بهم، مشيرا إلى ما يويواجهونه وأسرهم من معاناة شديدة فضلا عن المخاطرة بحياتهم في هذا السبيل.

وأشار إلى تصاعد أعداد الإصابات في صفوف الكوادر الطبية في المدة الأخيرة، مطالبا الجميع بالسعي من أجل التخفيف عنهم بمزيد من الحرص على رعاية الإجراءات الوقائية من الإصابة بهذا الفيروس، حتى لا تتضاعف أعداد المصابين به بما يحمّلهم أعباءً إضافية ويزيد من صعوبة أدائهم لواجباتهم.

علي السيستاني العراق فيروس كورونا

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