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كورونا في فرنسا: 190 ألفا و460 إصابة و29 ألفا و114 وفاة

11:07 ص السبت 06 يونيو 2020
كورونا في فرنسا: 190 ألفا و460 إصابة و29 ألفا و114 وفاة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في

باريس- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 190,460، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29,114، فيما تعافى 70,622 . وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.

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