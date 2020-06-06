أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

10:47 ص السبت 06 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول- (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية ،اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وهو أكبر عدد تسجله في ثمانية أيام ما يرفع حالة التأهب بشأن الإصابات الجماعية الجديدة التي ظهرت في منطقة سول الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها- في بيان - إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات إلى 11719 حالة.. موضحة أن هذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ يوم 29 مايو عندما تم الإعلان عن 58 حالة.

وكان عدد الحالات الجديدة التي يتم رصدها قد أصبح مستقرا بعد أن بلغ 79 حالة يوم 28 مايو لكن الرقم أخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب إصابات رصدت في الكنائس الصغيرة في منطقة إنشيون غرب العاصمة ومقاطعة جيونجي المحيطة بها.

وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية سلسلة من العدوى الجماعية مرتبطة بالتجمعات الدينية والنوادي الليلية ومركز توزيع طلبات رئيسي في منطقة العاصمة منذ أن خففت قيود التباعد الاجتماعي يوم 6 مايو الماضي.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

كوبا: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم السادس على التوالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مبدئي ولمدة 12 شهرًا.. ماذا نعرف عن اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد؟